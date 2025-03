LEMBRA DELE?

Ex-jogador do Vitória é anunciado por time amador de Curitiba

Cleiton Xavier chegou à Toca do Leão em 2016 e foi tratado como contratação "de peso" à época

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de março de 2025 às 05:00

Ex-jogador do Vitória, Cleiton Xavier foi anunciado por um time amador de Curitiba Crédito: Maurícia da Matta/ EC Vitória

O ex-jogador do Vitória Cleiton Xavier foi anunciado como contratação do Combate Barrerinha para a disputa da Suburbana, principal torneio de várzea de Curitiba. O clube anunciou o acerto em publicação nas redes sociais. O texto destaca a trajetória de Cleiton e que o novo reforço faz parte das comemorações do aniversário de 80 anos da agremiação, no mês de maio.>

Nascido em São José da Tapera, em Alagoas, Cleiton Xavier começou sua carreira no CSA em 2001, e encerrou sua trajetória profissional, também em seu estado natal, pelo CRB em 2018. O meia chegou à Toca do Leão em 2016 e foi tratado como contratação "de peso" à época. O jogador contribuiu com sete gols e três assistências em 43 partidas.

No currículo, o ex-meia acumula passagens por Internacional, Metalist (Ucrânia), Figueirense e Palmeiras. Cleiton chegou a disputar, pela Seleção Brasileira, os Jogos Pan-americanos de 2003.>