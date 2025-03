CONFUSÃO

Conmebol comete gafe com Vitória em sorteio da Sul-Americana; confira

O Leão vai encarar Defensa y Justicia (Argentina), Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai)

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 22:16

Sorteio da fase de grupos da Sul-Americana aconteceu no Paraguai Crédito: Reprodução/X

Os grupos da Copa Sul-Americana 2025 foram sorteados pela Conmebol nesta segunda-feira (17) e uma gafe foi cometida envolvendo o Vitória, que estava no pote 4. O Leão está no grupo B e vai encarar Defensa y Justicia (Argentina), Universidad Católica (Equador) e Cerro Largo (Uruguai). A estreia do rubro-negro acontece no Barradão, contra os equatorianos.>

No momento em que foi sorteado, o Vitória caiu no Grupo B da competição. Assim que teve seu nome retirado do pote, houve certa demora para que o clube aparecesse dentro de seu grupo na transmissão oficial. Ao ser colocado em seu devido lugar, o Vitória reapareceu no sorteio, desta vez no Grupo D. >

Vitória apareceu nos Grupos B e D da Copa Sul-Americana 2025 Crédito: Reprodução/Conmebol

A situação causou dúvidas durante a transmissão. O clube baiano foi colocado no lugar do Atlético Grau, no grupo com Grêmio, Godoy Cruz (Argentina) e Sportivo Luqueño (Paraguai). O erro se manteve até o final do sorteio, na arte oficial dos grupos feita pela Conmebol. Vale destacar que, segundo o regulamento, clubes do mesmo país não podem ficar na mesma chave.>

Os potes foram formados através do ranking da Conmebol, com exceção das equipes vindas da Pré-Libertadores. De acordo com a entidade Sul-Americana, a fase de grupos será disputada entre 2 de abril e 28 de junho. Os primeiros colocados de cada grupo avançam de forma direta, enquanto os vice-líderes enfrentam as equipes que ficaram em terceiro nos grupos da Libertadores.>

Confira todos os grupos da Copa Sul-Americana 2025:

Grupo A - Independiente, Guaraní, Nacional Potosí, Boston River.>

Grupo B - Defensa y Justicia, Universidad Católica, Cerro Largo, Vitória.>

Grupo C - América de Cali, Huracán, Racing (URU), Corinthians.>

Grupo D - Grêmio, Godoy Cruz, Sportivo Luqueño, Atlético Grau.>

Grupo E - Cruzeiro, Palestino, Unión, Mushuc Runa.>

Grupo F - Fluminense, Unión Española, Once Caldas, GV San José.>

Grupo G - Lanús, Vasco, Academia Puerto Cabello, Melgar.>