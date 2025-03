PIMENTA NO CLÁSSICO

Carpini provoca antes de final e diz que Bahia errou ao não marcar terceiro gol: ‘Quero eles aqui’

Leão recebe o tricolor neste domingo (23), no Barradão, pela decisão do Baianão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2025 às 14:39

Thiago Carpini, técnico do Vitória, provocou o Bahia antes da final Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Neste domingo (23), Bahia e Vitória vão decidir o título de campeão baiano. Antes do confronto no Barradão, pelo jogo de volta da decisão, o técnico Thiago Carpini, do Vitória, colocou uma pimenta no clássico. >

De acordo com o treinador, o Bahia "errou" ao não ter marcado o terceiro gol no duelo da Fonte Nova, o que na visão dele teria praticamente definido o campeão. O Esquadrão venceu por 2x0 no primeiro jogo e poderia ter ampliado a conta, mas o uruguaio Lucho Rodríguez perdeu um pênalti. Carpini afirmou ainda o desejo de enfrentar o tricolor no Barradão. >

"A gente quer muito esse jogo de domingo, queremos o Bahia aqui, estamos esperando ele. O futebol mostra que é possível o tempo todo, a gente já passou por isso. Sabemos que enfrentamos uma equipe de maior investimento, com bom treinador, mas no clássico muita coisa fica igual. Acho que o erro do Bahia foi não ter matado o terceiro gol quando perderam o pênalti. O jogo aqui vai ser bom", disse o treinador. >