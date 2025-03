COPA DO NORDESTE

CBF define data de jogo atrasado entre Bahia e Ceará; veja quando será

Tricolor lidera do grupo B da competição regional

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2025 às 14:21

Elenco do Bahia treina no CT Evaristo de Macedo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A CBF definiu a data do duelo entre Bahia e Ceará, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será disputada na próxima quarta-feira (26), às 19h, na Fonte Nova. >

O confronto entre baianos e cearenses deveria ter ocorrido em fevereiro, mas foi adiado por conta do jogo do Bahia na Libertadores. Com a definição, a CBF adiou a rodada final da primeira fase do grupo B, que deveria ser disputada no dia 26. >

Como todos os clubes precisam ter o mesmo número de jogos para finalizar a primeira fase, a tendência é a de que o jogo entre Bahia e Náutico e o restante das partidas da 7ª rodada sejam disputados apenas no mês de junho. >

Depois de enfrentar o Ceará, o Bahia ainda ficará com um jogo a menos do que os outros clubes, já que o confronto com o Confiança, válido pela 5ª rodada, ainda está sem data definida. >