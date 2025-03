REFORÇO NOS COFRES

Conmebol atualiza premiações da Libertadores; veja quando o Bahia ganhará

Tricolor está na fase de grupos do torneio internacional

A Conmebol atualizou os valores das premiações da Copa Libertadores da América. Em 2025, a entidade aumentou as cotas em relação ao ano passado. >

Na atual temporada, o time que conquistar o título receberá 24 milhões de dólares (cerca de 136 milhões na atual cotação). O valor é 1 milhão de dólares a mais do que o Botafogo recebeu em 2024. Além da cobiçada taça, as equipes também vão receber cotas por fases do torneio. >