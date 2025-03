ALTERAÇÃO

CBF muda data da estreia do Bahia no Brasileirão; veja quando será

Confronto com o Corinthians será disputado na Arena Fonte Nova

A CBF mudou a data da estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o tricolor enfrentaria o Corinthians no sábado (29), às 18h30, na Fonte Nova. Porém, o duelo foi realocado para o domingo (30), às 20h, também na Fonte Nova. >