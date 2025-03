VEJA OS NÚMEROS

Nova pesquisa aponta o Sport como clube de maior torcida do Nordeste; Bahia fica em segundo

Flamengo aparece na liderança do ranking nacional

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de março de 2025 às 15:57

Sport aparece na frente do Bahia em nova pesquisa de torcida Crédito: Divulgação/Sport

Uma pesquisa do portal financeiro InfoMoney, conduzida pelo TM20 Branding e pela Brazil Panels, aponta que o Sport é o time de maior torcida no Nordeste. O clube rubro-negro ficou à frente do Bahia, que aparece em segundo lugar.

>

Os dados foram divulgados no Sport & Business Summit, evento focado em negócios do esporte, realizado na última terça-feira. Considerando os clubes do Nordeste, o Leão da Ilha foi citado por 2,7% dos entrevistados, aparecendo em primeiro lugar. O Bahia, com 2,5%, vem na sequência. >

O Vitória fecha o top-3, com 1,9%, enquanto Ceará (1,6%) e o Fortaleza (1,4%) vêm logo atrás. >

A pesquisa foi realizada com 2 mil pessoas das classes A, B, C, D e E, entre os dias 6 e 20 de fevereiro e abrangeu as cinco regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.>

O ranking geral aponta o Flamengo na liderança, com 24,8% da preferência dos torcedores brasileiros. O Top-5 tem ainda: Corinthians (19,4%), Palmeiras (8,1%), São Paulo (7,7%) e Vasco (4,8%). >

Considerando o ranking geral, o Bahia aparece na 12ª colocação, na frente de Fluminense e Botafogo. O Vitória é o 15º time de maior torcida no país.>

CONFIRA O RANKING >

Flamengo 24,8% >

Corinthians 19,4%>

Palmeiras 8,1%>

São Paulo 7,7%>

Vasco 4,8%>

Grêmio 4,4%>

Atlético-MG 4%>

Santos 3,1%>

Internacional 2,9%>

Cruzeiro 2,7%>

Sport 2,7%>

Bahia 2,5%>

Fluminense 2,4%>

Botafogo 2,1%>

Vitória 1,9%>

Ceará 1,6%>

Fortaleza 1,4%>

Athletico-PR 0,8%>