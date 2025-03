ALIMENTAÇÃO

A fruta que tem quase tanta proteína quanto o ovo e traz benefícios surpreendentes

Alimenta melhora na digestão, regulação do sono e apoio à saúde metabólica

Carol Neves

Publicado em 19 de março de 2025 às 09:17

Frutas Crédito: Freepik

O maracujá, uma fruta nativa da América do Sul e parte da família das passifloras, é muito mais do que um sabor exótico e suculento. Com aproximadamente cinco gramas de proteína por porção, ele se aproxima do teor proteico de um ovo, que contém cerca de seis gramas. Além de ser uma excelente fonte de proteína vegetal, o maracujá oferece uma série de benefícios para a saúde, como melhora na digestão, regulação do sono e apoio à saúde metabólica. As informações são de O Globo.>

Sua alta concentração de fibras promove a sensação de saciedade, ajudando no controle de peso, enquanto sua combinação de antioxidantes, vitaminas e minerais contribui para a proteção da pele, regulação do açúcar no sangue e redução do estresse e da ansiedade, graças aos flavonoides que atuam no sistema nervoso. A fruta também é aliada da saúde cardiovascular, protegendo as artérias e reduzindo o risco de doenças como infarto. >

Para incluir o maracujá na dieta, é possível consumi-lo diretamente, aproveitando a polpa com uma colher, ou adicioná-lo a smoothies, combinando-o com outras frutas para uma bebida refrescante e nutritiva. Ele também pode ser usado em sobremesas, geleias, compotas, molhos ou recheios de tortas, além de adicionar um toque tropical a saladas frescas. Recomenda-se consumir entre 1,5 e 2 xícaras de frutas por dia para aproveitar os benefícios sem exceder as calorias. >