CURIOSIDADE

Qual a diferença entre ovos brancos e marrons? Descubra se há impacto na qualidade e no sabor

A coloração da casca está relacionada à genética das galinhas e não influencia na composição nutricional do ovo

Heider Sacramento

Publicado em 29 de março de 2025 às 08:00

A principal diferença está na genética das galinhas Crédito: Reprodução

Os ovos são alimentos versáteis e nutritivos, consumidos em diversas preparações no dia a dia. No mercado, é comum encontrar ovos com casca branca e marrom, o que gera dúvidas entre os consumidores sobre suas diferenças e qual seria a melhor escolha. Algumas pessoas acreditam que os ovos marrons são mais nutritivos ou saborosos do que os brancos, mas a realidade é que a principal diferença está na genética das galinhas que os produzem. >

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a cor da casca do ovo é determinada pela genética da ave. As galinhas de penas brancas e lóbulos auriculares claros botam ovos brancos, enquanto as galinhas de penas avermelhadas e lóbulos auriculares escuros produzem ovos marrons. Essa característica não influencia o valor nutricional do ovo, já que a composição interna – clara e gema – é praticamente idêntica em ambos os casos.>

Segundo a nutricionista Patricia Teixeira, especialista em alimentação funcional, "não há diferenças significativas no teor de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais entre os ovos brancos e marrons". A variação na composição nutricional dos ovos está mais relacionada à alimentação e ao manejo das aves do que à cor da casca.>

No entanto, ovos provenientes de galinhas criadas soltas e alimentadas com ração enriquecida podem apresentar maior concentração de ácidos graxos ômega-3 e vitaminas do complexo B, independentemente da cor da casca.>

Por que os ovos marrons costumam ser mais caros?>

Outro fator que gera curiosidade é o preço. Em muitos supermercados, os ovos marrons são vendidos a um valor mais alto do que os brancos. Isso ocorre porque as galinhas que botam ovos marrons geralmente são maiores e consomem mais ração, o que eleva o custo de produção. Apesar dessa diferença, a escolha entre um tipo e outro se resume a preferência pessoal, disponibilidade no mercado e questões econômicas.>

Qual ovo escolher?>