NÚMEROS

Preço nas alturas e produção recorde em 2024: entenda o que está por trás do aumento do ovo

Abate de bovinos, frangos e suínos também cresceu de acordo com o IBGE

Com a alta nos preços, uma placa de ovos pode custar até R$ 35 em Salvador . Fatores como o aumento das temperaturas e a alta dos custos de produção explicam o aumento nos preços do produto essencial para a alimentação brasileira, porém a quantidade produzida não é um deles. >

Os dados das Estatísticas da Produção Pecuária demonstram que no ano passado, o volume de dúzias de ovos de galinha produzidos no Brasil chegou a 4,67 bilhões, configurando um aumento de 10% em relação a 2023.>

Especificamente no quarto semestre, a produção de ovos bateu o número de 1,2 bilhão de dúzias, o que representa um aumento de 0,2% sobre o terceiro semestre. O dado configura o período de três meses em que mais se produziu ovos no Brasil de acordo com a série histórica do IBGE, iniciada em 1987.>

Os dados também revelam que de todos os ovos produzidos em 2024, 82,1% foram destinados ao consumo, enquanto 17,9% à incubação. São Paulo lidera o ranking anual de produção do alimento, seguido de Paraná e Minas Gerais. Já a Bahia apresentou um aumento de 7,4% em relação à produção do ano passado.>

Os custos de produção acumularam alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Além disso, também houve um aumento da exportação, por conta de um surto de gripe aviária nos Estados Unidos, que matou mais de 20 milhões de galinhas no país.>