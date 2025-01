saúde

5 tipos de ovos e seus benefícios para a saúde

Veja as diferenças de cada um deles e como consumi-los de maneira saudável

Conhecer as diferenças entre os ovos vai além da curiosidade: é um passo importante para aproveitá-los de forma mais eficiente e criativa na cozinha. Eles podem transformar receitas, adicionar novos sabores e até mesmo trazer benefícios específicos para a saúde. Para isso, Tamiris Pitana, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, comenta sobre os diferentes tipos e como adequar cada um na dieta. Confira!

1. Ovos de granja

Muito comuns nos supermercados, os ovos de granja são fontes de antioxidantes, proteína de alta qualidade e vitaminas minerais. Além disso, podem trazer inúmeros benefícios à saúde, como aumento da massa muscular, melhora no sistema imunológico, aumento do colesterol bom, e auxiliar na memória e na concentração. Criadas de forma mais convencional, com temperatura e luminosidade controladas, as aves dos ovos de granja recebem as principais proteínas, como a do milho e da soja.