APERTO NAS FINANÇAS

Placa de ovo chega a custar R$ 35 em Salvador; saiba por que ficou tão caro

Entre os motivos citados estão o aumento das temperaturas e a alta dos custos de produção

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 06:15

Ovos custam até R$ 35 em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Alimento básico na alimentação diária, o ovo tem apertado as finanças dos baianos. Dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) apontam que o preço do produto subiu até 40% nas vendas em atacado. Fatores como o aumento das temperaturas e a alta dos custos de produção estão entre as causas apontadas pelos produtores. >

A reportagem do CORREIO circulou no bairro de Ondina e na Avenida Centenário e encontrou a placa com 30 ovos sendo vendida por até R$ 35, para o tipo vermelho e R$ 28 para o ovo branco. Uma pesquisa no aplicativo Preço da Hora, ferramenta do governo estadual que permite a visualização dos preços de diversos produtos, mostra a caixa de ovo sendo vendida nessa faixa de preço. >

Dono da granja Ave Natura, em Irará, no centro-norte baiano, o produtor Magno da Silva aponta o calor como um dos fatores do encarecimento e conta que aumentou o preço médio das caixas de ovos repassadas ao mercado em até R$ 40. >

“Estava vendendo a caixa de ovo tamanho médio por R$ 240 e aumentei para R$ 270. A onda de calor afeta muito a produção, já que a produção cai em até 15%. Com isso, você entrega menos ovos, mas o custo da produção não muda e precisamos repassar para o consumidor”, explica. >

Os custos de produção, acumularam alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). >

A presidente da Associação Baiana de Avicultura (ABA) Kelsey Jordana também aponta a lei da oferta e procura como um fator determinante para a subida dos preços. “O crescimento da exportação foi o principal fator, pois reduziu a oferta no mercado interno”, diz. >

O aumento da exportação pode ser explicado pelo surto de gripe aviária nos Estados Unidos, que matou mais de 20 milhões de galinhas no país. Produtor de ovos caipiras, Magno conta que o crescimento da demanda pelos ovos exportados pelo Brasil afetou toda a cadeia: “ Não podemos deixar o valor muito afastado porque quando equiparamos os valores, o consumidor dá preferência pela qualidade”.>