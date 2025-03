NOVO ESTUDO

Ratos vão falar? Mutação genética humana influencia vocalização nos animais

Pesquisa sugere que variação no gene NOVA1 pode ter sido essencial para a evolução da fala nos humanos

Um estudo conduzido por cientistas da Universidade Rockefeller e do Laboratório Cold Spring Harbor, em Nova York, revelou que uma mutação genética exclusiva dos humanos pode influenciar a complexidade das vocalizações em ratos. A pesquisa analisou o gene NOVA1, presente em todos os mamíferos, mas com uma variação única nos Homo sapiens, sugerindo um possível papel essencial no desenvolvimento da fala. >