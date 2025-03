MUNDO

O que muda para descendentes com a nova regra da cidadania italiana?

Itália impõe restrições e redefine critérios para obtenção da nacionalidade

O governo italiano implementou novas regras que limitam a concessão da cidadania para descendentes de italianos. As mudanças, aprovadas pelo Conselho de Ministros, já estão em vigor e impõem um limite geracional para o direito ao reconhecimento da nacionalidade. >

Agora, apenas pessoas com pelo menos um dos pais ou avós nascidos na Itália poderão solicitar a cidadania italiana. Antes, qualquer descendente que comprovasse um vínculo com um italiano nascido após março de 1861 — ano da unificação do país — tinha esse direito assegurado.>