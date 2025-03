É A BAHIA!

'Inimigo da Timidez': Quem é o influenciador que dança pagodão sem camisa e faz sucesso na internet e nas ruas de Salvador

Matheus Jesus já conquistou legião de fãs na web e até Ivete Sangalo com passo 'desengonçado'

Carolina Cerqueira

Publicado em 30 de março de 2025 às 10:00

Inimigo da Timidez dançando no Farol da Barra, no Pelourinho e em bastidores de show com Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Matheus Jesus chega, esconde a timidez, coloca a música nos fones de ouvido, tira a camisa e começa a dançar. Quanto mais gente observando, melhor. Mais chances de conquistar risadas e até aderentes que entrem na onda e dancem junto. As paisagens de fundo dessas filmagens que vão para as redes sociais são as ruas de Salvador, principalmente pontos turísticos. Ele é de Sergipe, mas encontrou na Bahia o público mais festeiro. >

Cada gravação é uma agonia, no estilo das melhores resenhas aleatórias que são a marca registrada de Salvador. Imagina estar na Barra indo ao trabalho ou passeando com os amigos no Pelourinho e se deparar com um homem sem camisa, barriga saliente charmosa, boné e um ‘shortinho batedeira’ se requebrando todo ao som de uma música que só ele escuta. >

Não à toa ganhou dos seguidores o apelido de ‘inimigo da timidez’. A abordagem diferenciada fez sucesso no primeiro vídeo. Ele até tentou antes reproduzir o que bombava no Instagram e TikTok, mas foi a swingueira que conquistou corações. >

Já são dois milhões de seguidores no TikTok e 1,1 milhão no Instagram. Ele foi em programas de TV e gravou um vídeo dançando pagodão com Ivete, arrancando risadas de Margareth Menezes e Leo Santana nos comentários. O auge foi a participação que fez no Baile Concerto especial dos 40 anos do axé, em fevereiro deste ano, que a Osba apresentou na Concha Acústica do TCA. >

A cara de Salvador >

Uma placa escrito “AXÉ” no fundo, a orquestra tocando 'Ralando o Tchan’ com instrumentos de música clássica, Carlos Prazeres regendo usando uma roupa com o símbolo do Olodum, o Inimigo da Timidez dançando no palco sem camisa e a plateia da Concha indo ao delírio. Que loucura é essa? É Salvador! >

O grande ícone dos fones de ouvido de Matheus é Flavinho, da banda baiana Pagod’art. Desde os 12 anos, é fã do cantor e já cultivava o hábito que hoje é um fenômeno nas redes. “Desde moleque, quando tem música, eu danço em qualquer lugar. Quem era daquela época e me reencontra hoje fala que continuo perturbado do mesmo jeito”, explica. >

Outros cantores e grupos também têm vez, como Leo Santana, Igor Kannário, Saiddy Bamba, Kart Love e Banda Eva. Ele sempre foi um ouvinte da música produzida na Bahia. As páginas soteropolitanas nas redes sociais foram as que mais compartilharam os vídeos de Matheus e logo ele ganhou uma legião de seguidores da capital. >

Foi então que resolveu sair de Sergipe, há oito meses. Ficou em Camaçari porque é de lá a namorada Quele, que o ajuda com as gravações, mas a maioria dos vídeos é feita em Salvador. >

Hoje, aos 33 anos, ele recebe convites para gravar em outras cidades do interior e até em outros estados do Brasil e já fechou parcerias para publicidade com diversas grandes marcas. O próximo objetivo é fortalecer a carreira nacional e conseguir gravar um vídeo fora do país. >

"Se Deus quiser, vou ser rico. Mas estou longe disso, eu tenho é muita dívida”, responde ele, na brincadeira. A consciência de que a internet já mudou a vida dele, no entanto, é nítida. Ele faz questão de contar que tem formação de mecânico e era vendedor de peças de moto. >

De vendedor a influenciador >

“Eu trabalhava para caramba todo dia e via aqueles influenciadores ganhando dinheiro gravando vídeo. Só fazia pensar: ‘por que eu não posso fazer o mesmo?’”, lembra. Então, um dia, saiu do trabalho com um celular e um sonho. Abordou pessoas na rua pedindo para que o gravassem e, depois de algumas tentativas falhas, conseguiu alguém que não visse tanta loucura na proposta. >

Ele dançou, ela gravou. Matheus voltou para o trabalho, editou o vídeo lá mesmo e publicou. Em menos de duas horas, já estava com 300 mil visualizações. “Que coisa feia um homem velho desse dançando assim”, diziam os colegas do trabalho. Não deu ouvidos e seguiu fazendo a festa. >

O vídeo mais divertido que fez, segundo ele mesmo, foi no ferry-boat, na travessia de Salvador para a Ilha de Itaparica. O Inimigo da Timidez, na verdade, é tímido. “Normalmente, eu gravo e vou embora. No ferry, não tinha como ir embora”, lembra, rindo. O personagem terminou a performance, mas Matheus não foi julgado. As pessoas queriam fotos com ele. >