Barra ou Rio Vermelho: Qual é o bairro mais festeiro da cidade?

Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e até regiões emergentes como Tororó e Barbalho disputam o título

Heider Sacramento

Publicado em 30 de março de 2025 às 05:00

Farol da Barra Crédito: Igor Santos Secom

Salvador respira festa. Seja no Carnaval, em eventos culturais ou nos bares, a cidade tem uma energia que parece nunca se apagar. Entre tantos bairros boêmios, qual é o mais festeiro? A disputa é acirrada entre Rio Vermelho, Barra, Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e até regiões emergentes como Tororó e Barbalho. Cada um com seu estilo e um público fiel. >

Quando se fala em festa, a Barra se destaca. O bairro sedia o maior Carnaval do mundo, recebendo trios elétricos e multidões animadas que seguem artistas como Ivete Sangalo e Bell Marques. >

Em 2024, segundo a Central Integrada de Licenciamento de Eventos (CLE), vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Salvador emitiu 3.155 alvarás para eventos, com a Barra concentrando a maior parte deles. Somente nos primeiros meses de 2025, já foram concedidos 447 novos alvarás, consolidando ainda mais a posição do bairro como um dos principais pontos de festa da cidade.>

“O Carnaval reflete todas as contradições do ser soteropolitano: as diferenças sociais, de classes e raciais. Ele reúne o que há de bom e de pior em termos da nossa estrutura social”, analisa Fábio Nogueira, professor de Sociologia da Uneb. >

No epicentro dessa efervescência, a Barra se mantém como um dos pólos culturais mais vibrantes da capital. “Quando o trio de Ivete e outros artistas começam a cantar no circuito da Barra, a animação se espalha. A vibração é única, e é impossível não se contagiar com a energia das pessoas”, comenta Ângelo Márcio, educador físico e morador da Barra há 25 anos. >

“Quem vem uma vez, com certeza quer voltar, porque é um circuito que representa o que há de melhor em Salvador, com sua paisagem deslumbrante e a brisa do mar”, emenda. >

O Rio Vermelho, por outro lado, se consagrou como um bairro boêmio por excelência. Com bares e casas de show espalhadas por suas ruas, é um ponto de encontro certo para quem busca festas diversas, indo do rock ao pagode. Mesmo com a transformação urbana dos últimos anos, a região mantém seu status de point noturno. “O Rio Vermelho já teve um auge, com ruas lotadas, mas ainda se mantém como o bairro mais boêmio”, afirma Cairo Melo, produtor de eventos da NHL Produções.>

A resistência alternativa >

Para além das grandes festas, o Centro Histórico mantém uma identidade cultural forte e alternativa. O Pelourinho, berço da cultura afro-brasileira, segue como referência para eventos independentes. “Os bairros que mais têm essa energia de festa, de noite e de vida noturna são, primeiramente, o Pelourinho e, atualmente, o Santo Antônio Além do Carmo”, diz Cairo Melo.>

O produtor ressalta a renovação constante do Pelourinho: “Mesmo quando uma casa de show fecha, outra abre”. Já o Santo Antônio Além do Carmo, que há uma década estava um pouco esquecido, tem atraído novas casas de eventos e espaços culturais.>

Novos polos festivos>

O centro de Salvador vem passando por uma revitalização, trazendo novas opções para quem busca entretenimento. “Os bairros centrais, como Tororó e até o Barbalho, também estão ganhando novas opções, como pubs e espaços culturais. Esse investimento na região, tanto pela logística quanto pela revitalização, tem sido um dos movimentos mais fortes da cidade”, completa Melo.>

Segundo a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur-BA), 3,5 milhões de turistas visitaram Salvador em 2025 somente no Carnaval, com uma taxa de ocupação hoteleira de 94%. Entre os bairros mais procurados estão a Barra, o Pelourinho e o Rio Vermelho. “Salvador é uma cidade que acolhe, traz para perto. As praias, as festas, o calor das pessoas”, comenta Yasmin Drago, 23 anos, acompanhante terapêutica e frequentadora da noite de Salvador. >

Mas afinal qual é o mais festeiro? A resposta depende do estilo de festa que cada pessoa procura. Se o critério for número de eventos e movimentação turística, a Barra leva vantagem. Se for pela boêmia e diversidade cultural, o Rio Vermelho reina. Para quem busca uma cena alternativa e cheia de resistência, o Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo são imbatíveis.>

O que é certo é que Salvador não para. Em cada canto da cidade, há sempre um ritmo tocando e um convite à celebração. E seja qual for o bairro escolhido, a festa está garantida.>