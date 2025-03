FEMINICÍDIO

Baiana é morta a tiros pelo companheiro no Rio Grande do Sul

Suspeito fugiu depois do crime

Uma mulher foi morta a tiros em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no último sábado (29). O suspeito pelo crime é o companheiro da vítima. Ela foi identificada como Érica Garcês de Oliveira, de 31 anos, natural de Retirolândia, cidade no interior da Bahia. >