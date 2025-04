CERIMÔNIA INTIMISTA

Ana Maria Braga se casa com Fábio Arruda em São Paulo

Apresentadora do 'Mais Você' reuniu cerca de 50 convidados em evento

A apresentadora Ana Maria Braga se casou com o jornalista Fábio Arruda nesta sexta-feira (4), em São Paulo. O casamento civil ocorreu de forma intimista, no final da tarde, com a presença de familiares e amigos íntimos do casal. Cerca de 50 pessoas foram convidadas. >