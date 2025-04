MONUMENTO

Estátua de Jesus maior do que o Cristo Redentor será inaugurada neste final de semana; saiba onde

Obra foi esculpida pelo artista Markus Moisés Rocha Moura

Millena Marques

Publicado em 5 de abril de 2025 às 09:20

Cristo Protetor, em Encantado, no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução/Instagram

Maior que o famoso Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o Cristo Protetor será inaugurado na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, neste domingo (6). >

O monumento gaúcho tem 43 metros de altura, cinco a mais que o Cristo carioca. Pesa 1.712 toneladas e tem uma estrutura feita de aço e concreto armado. A obra foi esculpida pelo artista Markus Moisés Rocha Moura. As informações são do Estadão.>

O Cristo Protetor foi construído em dois anos a partir de doações e arrecadações da comunidade por meio da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE). O monumento está situado no Morro das Antenas, 400 metros acima do nível do mar.>

Além da estátua, o local contará com o Complexo do Cristo Protetor, que terá outras instalações, como a capela de vidro e o 'Caminho do Salmos'. O Cristo gaúcho tem seis metros de pedestal e 39 de envergadura. >

Visitação>