Obras alteram transporte em Itacaranha a partir deste sábado (5)

Novo esquema deve durar até uma semana, segundo secretaria municipal

Millena Marques

Publicado em 5 de abril de 2025 às 07:51

Ônibus de Salvador Crédito: Ascom/Semob

As linhas de ônibus que passam pelas ruas Rio do Meio e Pedro Fonseca, no bairro de Itacaranha, em Salvador, terão atendimento modificado a partir deste sábado (5) por causa das obras de construção e interligação da rede de esgoto do complexo do Mané Dendê. >

As obras serão realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), e a previsão é de que sejam concluídas em até uma semana.>

Com isso, as linhas que passam no sentido Rio Sena/Terezinha, deverão entrar pelo Largo do Luso e seguir por Ilha Amarela até a Rua Cabaceiras, de onde retomam o itinerário normal. Já as linhas de ônibus que trafegam no sentido Estação Pirajá, seguirão pela Rua Cabaceiras, sem acessar a Rua da Tijuca, seguindo por Ilha Amarela e Largo do Luso.>