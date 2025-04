HERANÇA ATIVISTA

José Raimundo, Luana Assiz, Marrom: jornalistas baianos celebram legado de Wanda Chase em despedida

Jornalistas relembraram trajetória e importância da jornalista para o povo negro baiano em velório realizado nesta sexta-feira (4)

Larissa Almeida

Publicado em 4 de abril de 2025 às 19:57

Despedida de Wanda Chase teve homenagens do Olodum, Ilê Aiyê e Banda Didá Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mais de 10 coroas de flores enfileiradas ocuparam quase metade do corredor do Cemitério Campo Santo que, na tarde desta sexta-feira (4), abrigou as homenagens finais a jornalista Wanda Chase, que morreu na madrugada da última quinta-feira (3), aos 74 anos. Todas as flores foram acompanhadas por mensagens saudosas e em tom elogiosos, muito do que também se ouviu entre os familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores que se reuniram para dizer o último adeus a Wanda. >

Entre os comentários, repetiam-se aqueles que exataltavam o legado deixado por Wanda para o povo negro, sobretudo o baiano. "Wanda, como negra, em toda matéria que fazia tinha que ter uma pessoa negra. Ela entendia que podia impulsionar, dentro da profissão dela, os negros. Então, o legado que Wanda deixa é muito grande, assim como o legado que a Bahia dá a Wanda", destaca Telma Chase, irmã da jornalista.>

O jornalista e colunista do CORREIO Osmar 'Marrom' Martins, que por muitos anos formou o 'casal vinte do axé' junto com Wanda, afirma que a amiga e colega de profissão agora deixará uma lacuna pessoal, bem como para o jornalismo baiano. "Vai fazer falta o contraponto, porque Wanda era uma pessoa séria, e eu era o lado brincalhão. Vai ficar marcado o profissionalismo dela e a correção do que ela fazia", frisa.>

"Eu vou querer lembrar de Wanda sempre nos bons momentos. Ela tinha uma concorrência saudável comigo e, uma vez, Robertinho de Paris, que era amigo dela, me deu um furo jornalístico e ela passou uma semana sem falar com ele. Ela dizia 'olha, Robertinho, quem é sua irmã sou eu, que sou preta. Ele é Marrom'. Isso era Wanda Chase. Uma pessoa generosa, com amor pelos pretos da Bahia, pelos blocos afro, pelo axé e pela Bahia", enfatiza Marrom.>

Osmar 'Marrom' Martins Crédito: Marina Silva/CORREIO

Nascida em Manaus, Wanda se mudou para a Bahia em 1991. Antes disso, já era atuante do movimento negro, pelo qual participava de eventos em diversas regiões do país. Foi a caminho de um desses encontros promovidos pelo ativismo que ela conheceu o jornalista José Raimundo, durante uma escala de voo em Campina Grande, na Paraíba.>

"Ela era super carinhosa e trabalhava na TV Paraíba, afiliada da TV Globo. Ficamos amigos ali e depois tivemos encontros na redação, na televisão, no hotel. Depois, nos encontramos aqui em Salvador e com ela eu convivi muito tempo na redação. Ela abriu portas para muita gente, não só no jornalismo, mas no mundo artístico. Ela reconhecidamente tinha um valor extraordinário e vai deixar uma lacuna muito autêntica de tudo que representava para os baianos. Uma manauara que adotou a Bahia", aponta José Raimundo.>

José Raimundo Crédito: Marina Silva/CORREIO

No processo de adoção da Bahia como casa, Wanda entrou em muitas casas pela TV. Uma delas foi a da jornalista Luana Assiz que, hoje, como apresentadora da TV Bahia, reconhece a importância dos caminhos traçados por Wanda para que ela, como mulher negra, pudesse ocupar esse espaço. >

"Ela sempre foi uma inspiração e referência. Eu a assisti a vida inteira e chegamos a ser colegas de trabalho. Há três anos, eu a entrevistei no 'Conversa Preta' e ouvi diretamente a história de onde ela passou e a trajetória. [...] Isso reforçava em mim todo o legado que ela trouxe e que bom que ela conseguiu deixar o interesse, o apreço pela informação e o cuidado com a notícia. Isso é um legado eterno que ela deixa", diz.>

Luana Assiz Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para Ernesto Marques, presidente da Associação Baiana de Imprensa (ABI), o que Wanda deixa é o espaço para um jornalismo mais preto – diferente daquele que eles conheceram, há mais de 30 anos. >

"Naquela época, Wanda era uma exceção que confirmava a regra do racismo e, apesar do que é estrutural não ter mudado, a cara dos telejornalistas baianos mudou. Hoje, ninguém mais é exceção. Wanda encarna muito isso, porque a qualidade dela enquanto jornalista e ativista contribuiu muito para isso", pontua.>

Sempre combatente e séria ao tratar de temas ligados ao racismo, Wanda Chase não abria mão da alegria e espontaneidade ao celebrar a cultura negra através da arte. O jornalista Casemiro lembra que, em diversas coberturas de Carnaval, pôde ver de perto a paixão da amiga pelo axé e pelos blocos afros da Bahia.>

"Trabalhamos juntos por quase 20 anos, principalmente em carnavais. Ela ficava transmitindo, comentando e me ensinando a história da cultura negra, dos blocos afros e dos afoxés. Depois dessa relação profissional, cada um seguiu seu caminho, mas a amizade continuou a mesma. No Carnaval, conversamos muito sobre os 40 anos da axé music. Ela era mais baiana do que muitos baianos que conheço. Se vai deixando esse legado e essa lacuna imensa no coração do jornalismo, da sociedade e dos amigos", finalizou Casemiro.>

Casemiro Neto Crédito: Marina Silva/CORREIO