Título de cidadã baiana de Wanda Chase será entregue à família na Alba

Homenagem vai acontecer na próxima segunda-feira (7)

De acordo com Thelma, o título estava previsto para ser entregue à irmã no último dia 13 de março, mas Wanda já não estava se sentindo bem. "Nós entendíamos que ela estava muito cansada [por causa] do Carnaval. Ela fez podcasts, bastidores do Axé e já não estava bem, então resolvemos adiar", disse.>