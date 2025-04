LUTO

Despedida: velório e cremação de Wanda Chase acontecem nesta sexta-feira (4)

Ambos acontecem no Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador

A cremação acontece às 16h, no Cemitério Campo Santo, na Federação, e é antecedida pelo velório, na sala 3 no local, a partir das 13h. >

Ela construiu carreira no jornalismo com passagens em importantes veículos de comunicação. Entre eles, a Rede Manchete, TV Cabo Branco e Rede Globo Nordeste. Se mudou para a Bahia em 1991, e se tornou ainda mais conhecida dos baianos e baianas durante os 27 anos que passou na TV Bahia. Também foi assessora de imprensa do Olodum. >

Mesmo após a aposentadoria, Wanda Chase continuou ativa no jornalismo com sua coluna 'Opraí Wanda Chase', no Portal IBahia, e trabalhando em projetos autorais, como o podcast 'Bastidores com Wanda Chase'. >