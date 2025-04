LUTO

Lázaro Ramos lembra amizade com Wanda Chase e lamenta morte: 'Hoje o coração pesa'

Os dois se conheceram no começo da carreira do ator

"Hoje o coração pesa. Wanda Chase não era só uma jornalista brilhante, uma pioneira, uma referência. Ela era amiga, era afeto, era força. Desde minha primeira peça, ela esteve lá, me ouvindo, me apoiando, me dando espaço e voz. Wanda abriu caminhos para tantos de nós, pra construção de um Brasil com mais respeito a sua diversidade, com sua coragem, inteligência e compromisso com a verdade. A Bahia perde uma figura emblemática, e eu perco uma grande amiga. Obrigado por tudo, Wanda. Sua luz segue viva em nós", escreveu nas redes sociais.>