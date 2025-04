OPORTUNIDADE

Empresa de petróleo e gás abre vagas de nível médio e superior com benefícios; veja como se candidatar

Empregos são oferecidos na Bahia e no Rio Grande do Norte

A empresa de petróleo e gás PetroReconcavo abriu vagas de empregos para os polos localizados no Rio Grande do Norte e na Bahia, nos municípios de Salvador, Pojuca e Mata de São João. >

As inscrições podem ser feitas através da plataforma Gupy. As etapas do processo seletivo incluem cadastro online, entrevista com o setor de Recursos Humanos, entrevista com o gestor da vaga, carta oferta para os aprovados, exames médicos e contratação.>