EMPREGO

Bracell abre vagas de emprego em Feira de Santana; confira

Inscrições estão abertas até dia 8 de abril

A Bracell Papéis, uma das maiores fabricantes do setor de papéis no Nordeste, anunciou a abertura de vagas de emprego para sua unidade em Feira de Santana, na Bahia. São duas oportunidades para os cargos de analista de trade marketing sênior e eletricista de manutenção, com inscrições abertas até 8 de abril. Candidatos interessados, incluindo pessoas com deficiência (PCD), podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. >