TRÂNSITO

Transalvador avalia novo ordenamento e ampliação do prazo para regularização de motos

Órgão se comprometeu a analisar práticas internas em reunião com representantes dos motociclistas e guardas municipais

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de abril de 2025 às 21:38

Transalvador Crédito: Secom PMS

Após uma semana com intensos conflitos entre agentes de trânsito e motoboys, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) se reuniu, juntamente com dirigentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e representadores dos grupos, para discutir as demandas das partes. A pasta se comprometeu a avaliar uma nova possibilidade de ordenamento dos veículos, além de uma possível ampliação do prazo para regularização de motos.>

O encontro foi realizado nesta sexta-feira (4) na sede da Transalvador, nos Barris. De acordo com a superintendência, a reunião serviu para acolher as demandas dos motoboys, bem como pautar a necessidade de respeito aos agentes de trânsito e encontrar novas formas de abordagem para as blitze.>

"Ficou decidido que a autarquia vai reanalisar algumas práticas internas, como a possibilidade de aumento do prazo para regularização de eventual irregularidade da moto. O superintendente Diego Brito reforçou o compromisso de avaliar outras formas de ordenamento da circulação e da parada dos motociclistas, principalmente na região do Shopping da Bahia, considerando a complexidade e os impactos da atuação desse grupo na mobilidade urbana", declarou a Transalvador, em nota.>

As autoridades reforçaram a importância dos motoristas seguirem as normas de trânsito para garantir a segurança nas vias, visto que nos dois primeiros meses deste ano, já foram registradas 15 mortes no trânsito da capital, das quais 11 envolveram acidentes com motocicletas — sendo seis vítimas motociclistas. Isso equivale a 73% do total de óbitos no período.

Um novo encontro foi agendado para a próxima semana, embora a data não tenha sido divulgada pelo órgão.>

Semana marcada por conflitos

Ainda nesta sexta-feira, pela manhã, um grupo com dezenas de motoboys protestou em frente a um prédio do Itaigara, bairro nobre de Salvador. Na noite anterior, um morador derrubou a moto de um entregador na Rua Reitor Macedo Costa, gerando uma confusão no local. O ato foi convocado hoje para protestar contra a atitude. A Polícia Militar e a Transalvador acompanharam o ato. Segundo a pasta, houve ainda outro ato de motoboys na região da Boca do Rio.>

Dezenas de motociclistas se reuniram na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) durante um protesto no final da manhã da última quinta-feira (3). Os manifestantes reclamaram de ações e blitz da Transalvador. Em nota, a autarquia disse que servidores foram agredidos quando faziam uma ação de ordenamento do tráfego no Vale do Nazaré. A moto de um dos agentes foi vandalizada e o pneu da base móvel foi quebrado. >