CONFUSÃO

Resistência a abordagem motivou agressão à agente de trânsito em Salvador

Profissional recebeu um chute nas costas

Uma confusão entre agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e motociclistas terminou com uma denúncia de lesão corporal na Polícia Civil. A briga aconteceu na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), no bairro Caminho das Árvores, na noite da última terça-feira (1º). >

A agressão foi levada à 16ª Delegacia Territorial da Pituba. De acordo com a ocorrência, os agentes estavam realizando fiscalização de estacionamento irregular em frente a um shopping, quando um deles tentou abordar um motociclista que se recusava a sair do local proibido. "Durante a abordagem, houve discussão, dano à placa da moto e agressões físicas contra o agente, resultando em uma confusão generalizada com a presença de outros motociclistas.">

O caso aconteceu na frente do Shopping da Bahia. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver ao menos dois agentes, acompanhados de motociclistas e passageiros e uma moto deitada no chão. Um dos profissionais discute com os populares, enquanto o dono tenta levantar o veículo, mas é impedido pelo agente, que é flagrado colocando os pés na moto. Na sequência, ele recebe uma chute nas costas de um outro motoqueiro com a cabeça coberta por um capacete, se desequilibra e é erguido pelo colega. "Quebrando a moto do rapaz, horrível isso", opina o cinegrafista.>