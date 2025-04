REMÉDIO PARA DIABETES

Assaltantes roubam caixas de Ozempic em farmácia em Salvador

Crime foi registrado em unidade da Drogasil na Graça

Yan Inácio

Publicado em 2 de abril de 2025 às 18:45

Ozempic Crédito: Divulgação

Suspeitos assaltaram uma farmácia da rede Drogasil no bairro da Graça, na madrugada desta quarta-feira (2). De acordo com informações preliminares, os assaltantes levaram caixas do remédio Ozempic, prescrito para o tratamento de diabetes, mas amplamente utilizado para emagrecimento. >

Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma viatura foi acionada para verificar a ocorrência, mas após deslocamento e rondas na região, os suspeitos não foram localizados. >

A RaiaDrogasil lamentou o crime e disse que “colabora com as investigações”. A Polícia Civil foi procurada para detalhar o caso, mas não respondeu aos questionamentos da reportagem até o fechamento desta matéria. >

Medicamento visado>

Outra unidade da farmácia Drogasil também teve caixas de Ozempic levadas durante um roubo no bairro Costa Azul. Na ocasião, um homem levou ao menos 10 caixas do medicamento. O caso aconteceu no dia 13 de março.>

No dia 10 de março, 100 canetas do medicamento Mounjaro, também usado para emagrecimento, foram apreendidas pela Receita Federal, no Aeroporto de Salvador. O passageiro que carregava os medicamentos, um homem de 22 anos, natural de Vitória da Conquista, no sul do estado, havia chegado de Paris, na França, com os objetos.>