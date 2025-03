CRIME

Drogasil é alvo de roubo de Ozempic em Salvador

Caso foi registrado em unidade do Costa Azul

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de março de 2025 às 20:40

Ozempic Crédito: Shutterstock

Uma unidade da farmácia Drogasil, no bairro Costa Azul, em Salvador, foi alvo de um roubo na manhã desta quinta-feira (13). Caixas do remédio Ozempic foram levadas pelo assaltante na ocasião. "Ninguém ficou ferido. A Drogasil colabora com as investigações", afirmou, em nota, a RD Saúde.>

O CORREIO entrou em contato com a assessoria da farmácia que confirmou o fato, na unidade localizada na Avenida Octávio Mangabeira, próximo à Praça do Jardim de Alah e que o homem levou ao menos 10 caixas do medicamento, originalmente utilizado para tratar o diabetes tipo 2 não controlado em adultos, mas amplamente utilizado para o emagrecimento. >

Apreensão de Mounjaro

Na noite da última segunda-feira (10), 100 canetas do medicamento Mounjaro foram apreendidas pela Receita Federal, no Aeroporto de Salvador. O passageiro que carregava os medicamentos, um homem de 22 anos, natural de Vitória da Conquista, no sul do estado, havia chegado de Paris, na França, com os objetos.>

Ao ser questionado sobre os medicamentos, o passageiro relatou que adquiriu os medicamentos em Londres. No dia 10 de fevereiro, o órgão já havia apreendido 681 caixas vazias de embalagens do mesmo medicamento e que tinham sido produzidas no Reino Unido. >