Prometendo superar Ozempic na perda de peso, Mounjaro ganha data de chegada ao Brasil

Preço do remédio é ainda mais salgado, custando R$ 3.627,82

Carol Neves

Publicado em 20 de março de 2025 às 08:19

Mounjaro Crédito: Shutterstock

O medicamento Mounjaro, desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, será lançado no Brasil no dia 7 de junho, com um preço máximo sugerido de R$ 3.627,82 por caneta, que contém quatro doses suficientes para um mês de tratamento. O remédio, que tem como princípio ativo a tirzepatida, mostrou-se 47% mais eficaz na perda de peso em comparação ao Ozempic, segundo estudos realizados pela própria empresa. >

A tirzepatida, que integra a classe dos análogos de GLP-1, age como um duplo agonista, simulando não apenas o hormônio GLP-1, mas também o GIP. Esse mecanismo promove a sensação de saciedade, reduz a velocidade da digestão e estimula a produção de insulina, sendo eficaz tanto para o tratamento de diabetes tipo 2 quanto para a perda de peso. Nos Estados Unidos, a substância já é aprovada para obesidade sob o nome de Zepbound, e a Anvisa avalia a mesma indicação no Brasil. >

Enquanto o Mounjaro ainda não está disponível no mercado brasileiro, exceto por importação limitada (até seis caixas por paciente), o Ozempic e o Wegovy, ambos à base de semaglutida, dominam o cenário dos análogos de GLP-1 no país. No entanto, estudos comparativos mostram que a tirzepatida leva a uma redução média de 20,2% do peso corporal, contra 13,7% da semaglutida. Além disso, 31,6% dos usuários de Mounjaro perderam pelo menos 25% do peso, em comparação a 16,1% dos que usaram semaglutida. >

Apesar dos efeitos colaterais gastrointestinais, como náuseas e diarreia, serem comuns em ambos os medicamentos, a tirzepatida tem se mostrado uma opção promissora não apenas para diabetes e obesidade, mas também para outras condições, como doenças cardiovasculares e demências. >