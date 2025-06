GRATUITO

Programa pré-Enem prorroga inscrições até esta quarta-feira (18)

Ingressar é um curso pré-vestibular 100% gratuito, voltado para jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social

Millena Marques

Publicado em 18 de junho de 2025 às 07:56

Começar a se preparar aumenta a confiança do estudante para o Enem 2025 Crédito: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), prorrogou para até esta quarta-feira (18), às 19h, as inscrições para o programa IngreSSAr 2025. Criado em 2018, o Ingressar é um curso pré-vestibular e pré-Enem 100% gratuito, voltado para jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. >

O objetivo do programa é ampliar o acesso da juventude ao ensino superior e oferecer, por meio da educação, a oportunidade real de transformação de vidas. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) segue como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, e o Ingressar busca preparar os estudantes para enfrentar essa etapa com mais confiança e apoio pedagógico.>

O curso oferece aulas presenciais com professores especializados, material didático, suporte psicopedagógico e incentivo contínuo à permanência dos estudantes. A edição de estreia contou com 400 vagas e 147 inscritos. Seis anos depois, o crescimento é expressivo: em 2024, o programa registrou 3.108 inscrições, com 1.000 jovens matriculados no curso intensivo, reforçando o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a equidade educacional.>

No total foram 3.498 matriculados no programa em todas as edições e mais de 16,7 mil participaram dos aulões de revisão promovidos. As aulas são presenciais e oferecidas por cursinhos credenciados, com opção de escolha entre os turnos da manhã, tarde ou noite, de acordo com a disponibilidade do estudante.>

O conteúdo abrange todas as áreas cobradas no Enem, incluindo Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação. Os estudantes também contam com suporte online, acompanhamento psicopedagógico e incentivo contínuo à permanência no curso. As inscrições ocorrerão em duas etapas: via internet (inscrições) e presencial (documentações).>

Via internet, através do site do Ingressar, o candidato irá preencher as informações, obtendo ao final comprovante de inscrição. Já a inscrição presencial e a entrega de documentação devem ocorrer na sede da SPMJ, localizada na Av. Estados Unidos, 397 – Condomínio Cidade do Salvador, 3º andar – Comércio.>