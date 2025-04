TRANSTORNO

Motociclistas fecham pista da Avenida ACM, e trânsito fica lento

Manifestação é realizada na manhã desta quinta-feira (3)

A ação provoca congestionamento na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), e motoristas enfrentam lentidão. A reportagem entrou em contato com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), que informou que agentes acompanham o protesto na Avenida Bonocô. >

Os manifestantes reclamam de ações e blitz da Transalvador. Em nota, a autarquia diz que servidores foram agredidos quando faziam uma ação de ordenamento do tráfego no Vale do Nazaré. A moto de um dos agentes foi vandalizada e o pneu da base móvel foi quebrado, acrescenta a Transalvador. Nesta semana, um agente de trânsito foi agredido durante uma briga com motociclistas na Avenida ACM . >

A autarquia defende que as ações de trânsito seguem a lei. "Deve-se pontuar que as ações de fiscalização e ordenamento do trânsito ocorrem dentro do que estabelece as normas vigentes. A atuação dos agentes nas ruas visa coibir infrações de trânsito e a circulação de motos e veículos que não estejam obedecendo às regras de segurança viária. O desrespeito à lei é a principal causa de morte no trânsito, portanto, deve ser combatido pelo Poder Público", acrescenta. >