ATO

Motoboys protestam no Itaigara após morador derrubar moto de entregador: 'Passe por cima'

Ele fecharam a rua para pedir por respeito à categoria

Carol Neves

Publicado em 4 de abril de 2025 às 12:11

Morador derrubou moto e gerou protesto Crédito: Reprodução

Um grupo com dezenas de motoboys protestou na manhã desta sexta-feira (4) em frente a um prédio do Itaigara, bairro nobre de Salvador. Ontem à noite, um morador do local derrubou a moto de um entregador na Rua Reitor Macedo Costa, gerando uma confusão no local. O ato foi convocado hoje para protestar contra a atitude. >

Ontem, o entregador foi fazer o delivery de uma comida e estacionou a moto em frente ao edifício Palácio Itaigara. Quando o morador chegou, alegou que a moto estava impedindo o acesso, o que foi negado pelo motoboy, que filmou a cena. "Olha o espaço que tem para ele passar", diz. Irritado, o morador afirma que ali não é lugar para parar a moto. "Passe por cima então", rebate o entregador. >

Os dois discutem, o morador manobra ate a porta da garagem, quando desce do carro e vai até a moto, empurrando o veículo para o chão. "Vou dar uma queixa", promete o entregador. Procurada, a Polícia Civil não informou se a ocorrência foi feita. >

Por conta do ato do morador, os motoboys fecharam a rua por volta das 10h dessa sexta, pedindo por respeito. A Polícia Militar e a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) acompanharam o ato. Segundo a Transalvador, houve ainda outro ato de motoboys na região da Boca do Rio, mas a causa ainda é desconhecida. >

Protesto contra blitz>

Essa semana, os motociclistas fizeram um protesto contra blitze e ações da Transalvador. Hoje, a autarquia emitiu um posicionamento no qual diz que os servidores não podem ser impedidos de trabalhar nas ruas. Os funcionários da Prefeitura também realizam um ato cobrando por segurança.>

Nesta semana, um agente de trânsito foi agredido durante uma briga com motociclistas na Avenida ACM. Um vídeo gravado no momento da confusão generalizada mostra que um homem, que estaria sendo multado, tenta retirar uma moto que estava no chão, mas é impedido por um dos agentes, que chega a pisar no veículo. Depois, o funcionário da Transalvador é atingido por uma 'voadora' nas costas. >

Em nota, a Transalvador informa que não há orientação por parte da autarquia municipal para que os agentes de trânsito não atuem nas ruas. "Não se pode admitir que servidores públicos sejam impedidos de exercerem seu serviço. Por isso que a Transalvador mantém constante contato com órgãos da segurança pública para que, quando necessário, auxiliem e garantam a integridade dos agentes", pontua a superintendência.>