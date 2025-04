POSICIONAMENTO

Após protesto contra blitz, Transalvador diz que servidores não podem ser impedidos de trabalhar

Motoboys realizam protestos em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 4 de abril de 2025 às 11:14

Transalvador Crédito: Bruno Concha/Secom

Após a realização de protesto na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) emitiu um posicionamento no qual diz que os servidores não podem ser impedidos de trabalhar nas ruas. Os funcionários da Prefeitura também realizam um ato cobrando por segurança. >

Nesta semana, um agente de trânsito foi agredido durante uma briga com motociclistas na Avenida ACM. Um vídeo gravado no momento da confusão generalizada mostra que um homem, que estaria sendo multado, tenta retirar uma moto que estava no chão, mas é impedido por um dos agentes, que chega a pisar no veículo. Depois, o funcionário da Transalvador é atingido por uma 'voadora' nas costas. >

Em nota, a Transalvador informa que não há orientação por parte da autarquia municipal para que os agentes de trânsito não atuem nas ruas. "Não se pode admitir que servidores públicos sejam impedidos de exercerem seu serviço. Por isso que a Transalvador mantém constante contato com órgãos da segurança pública para que, quando necessário, auxiliem e garantam a integridade dos agentes", pontua a superintendência. >

Na quinta-feira (3), dirigentes da Transalvador se reuniram com representantes dos motociclistas. No encontro, a superintendência se comprometeu em avaliar outras formas de ordenamento da circulação e da parada dos motociclistas, principalmente na região do Shopping da Bahia, considerando a complexidade e os impactos da atuação desse grupo na mobilidade urbana.>

Foi justamente nesse local que a briga foi registrada nesta semana. Também foi destacado, no encontro, a necessidade de os condutores respeitarem as regras de trânsito. Confira abaixo a nota completa. >

Posicionamento da Transalvador sobre protestos de motociclistas

"A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) esclarece que não há orientação por parte da autarquia municipal para que os agentes de trânsito não atuem nas ruas. Não se pode admitir que servidores públicos sejam impedidos de exercerem seu serviço. Por isso que a Transalvador mantém constante contato com órgãos da segurança pública para que, quando necessário, auxiliem e garantam a integridade dos agentes. >

Deve-se destacar que, na tarde de ontem (03), dirigentes da Transalvador se reuniram com representantes dos motociclistas. Na oportunidade, a autarquia municipal se comprometeu em avaliar outras formas de ordenamento da circulação e da parada dos motociclistas, principalmente na região do Shopping da Bahia, considerando a complexidade e os impactos da atuação desse grupo na mobilidade urbana. >

Foi destacado, ainda, a necessidade de os condutores respeitarem as regras de trânsito como forma da preservação da segurança viária. Somente nos dois primeiros meses deste ano, seis motociclistas morreram em acidentes na capital e outras cinco pessoas perderam a vida em ocorrências envolvendo motos. Esse total representa 73% das vítimas fatais registradas no período (15 mortes). >