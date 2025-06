MISSAS

Dia de Santo Antônio: confira programação religiosa em Salvador

Data é celebrada nesta sexta (13)

Apesar de ser sexta-feira 13, a fé fala mais alto e fiéis celebram Santo Antônio, conhecido pela fama "casamenteiro", desde cedo. Em Salvador, há diversas missas para os religiosos ao longo do dia. As celebrações acontecem no recém-elevado Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio Além do Carmo. >