RELAÇÃO DE AMOR

Viola Davis lança filme no Rio e se declara para brasileiros: 'Veem meu coração'

Atriz norte-americana protagoniza a obra 'G20', que será lançada no próximo dia 10

A atriz norte-americana Viola Davis desembarcou no Rio de Janeiro para o pré-lançamento do filme 'G-20'. Em evento realizado no Morro da Urca, na sexta-feira (4), a artista recebeu famosos brasileiros e se declarou para os fãs do Brasil.

No filme 'G-20', Viola interpreta Danielle Sutton, presidente dos Estados Unidos. A obra se passa durante um encontro do G20, grupo com os países mais poderosos do planeta. Durante a reunião, que acontece na África do Sul, os líderes são cercados de terroristas. O objetivo do grupo criminoso é reunir os dados e as informações faciais das maiores autoridades do mundo com o objetivo de controlar os mercados e a economia mundial, utilizando ferramentas de deepfake. A obra será lançada nos cinemas no próximo dia 10.