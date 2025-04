VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros no Rio Vermelho, em Salvador

Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da 12ª Companhia Independente foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo disparo de arma de fogo na Rua Rodrigo Argollo. O corpo foi encontrado sem vida no local.>

Moradores do Rio Vermelho relataram que houve um intenso tiroteio no Vale das Pedrinhas, bairro vizinho. A troca de tiros, aliás, foi descrita como "intensa" e com sons "diferentes do habitual". >