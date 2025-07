FATOS CURIOSOS

De anjo da guarda a ameaça: conheça a história de menino que dormia com cobra gigante

Relato comovente de um vínculo inusitado entre uma criança e uma píton tem desfecho trágico, como já era de se esperar

Durante anos, um menino cambojano viveu uma amizade improvável com uma cobra píton gigante. Dormiam juntos, brincavam e cresciam lado a lado. Mas um ataque inesperado colocou fim à história. >

O relacionamento entre a criança e o animal, que parecia mágico, ganhou notoriedade no Camboja, mas um momento de agressividade mudou tudo - e por pouco, não terminou em tragédia. De acordo com o portal francês Demotivateur, Sambath conviveu desde bebê com a píton de seis metros e mais de 120 quilos e acabou sendo atacado pela cobra após anos de uma convivência pacífica e afetiva.>