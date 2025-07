TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (03/7)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

Na sexta-feira (04/7), não haverá Sessão da Tarde por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que segue ocupando a grade da emissora com transmissões ao vivo.>

Inspirado no romance japonês Goodbye, Khoru, Little Q, o filme acompanha a história comovente de um cão guia e seu dono, um homem cego, orgulhoso e fechado para o mundo. No início, a relação é marcada por rejeição e resistência, mas aos poucos, o animal conquista o coração do tutor com sua dedicação, inteligência e afeto. Juntos, eles enfrentam desafios e aprendem a confiar um no outro, construindo um laço transformador que mudará suas vidas para sempre.>