AMOR

FOTOS: veja imagens inéditas do casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Casal trocou alianças em cerimônia íntima, com presença de famosos como Luciano Huck e Sabrita Sato

Ana Maria Braga compartilhou com seus seguidores fotos inéditas do seu casamento com Fábio Arruda. Os dois trocaram alianças na sexta-feira (4), em São Paulo. >