Leo Dias chora com mensagem de Bruna Marquezine e pede perdão após detonar atriz

Jornalista chamou a artista de soberba e incoerente em relação à sua religiosidade

Leo Dias surpreendeu ao pedir desculpas publicamente para Bruna Marquezine após detonar a atriz ao vivo, no programa Fofocalizando, do SBT. O jornalista disse que exagerou nas críticas e que ficou muito arrependido, principalmente após receber uma mensagem da própria atriz.>

Para quem não lembra, Leo chamou Bruna Marquezine de soberba e incoerente em relação à sua religiosidade. No entanto, ele disse que se equivocou e percebeu isso ao conversar com pessoas no último fim de semana. "Eu descobri que é uma menina completamente diferente do que eu imaginava. É uma menina que ajudou a fazer um poço artesiano em Angola, que passou três meses cuidando de crianças que precisavam. É uma menina que ajuda a família, ajuda a irmã, os pais, que vieram de baixo, para ter uma vida melhor. E que ela é assim a vida inteira", declarou.>