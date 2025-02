NÃO À MONOGAMIA

Ne-Yo e suas três namoradas: veja como funciona a relação poliamorosa do cantor americano

Relacionamentos engataram após o divórcio do artista com a apresentadora e modelo Crystal Renay

Elis Freire

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 17:20

Ne-Yo, Arielle Hill, MS. Tatted e Phoenix Feather Crédito: Reprodução / Redes Sociais

“A monogamia não é para mim”, já declarou inúmeras vezes o cantor americano Ne-Yo, mais novo adepto do poliamor- relações amorosas entre mais de duas pessoas. No momento, o artista tem três namoradas: Arielle Hill, MS. Tatted e Phoenix Feather, que dizem conviver muito bem. Os relacionamentos engataram após o divórcio de Ne-Yo com a apresentadora e modelo Crystal Renay em 2023. >

Em entrevistas e em posts em suas redes sociais, o cantor tem defendido a liberdade das pessoas para amar quem quiserem, desde que todas as partes envolvidas estejam de acordo. As três namoradas do cantor destacam que os relacionamentos têm "uma base sólida". >

Muitos dizem não entender a dinâmica, mas Phoenix Feather afirmou que elas se apoiam mutuamente e que isso é normal para elas. Os fãs de Ne-Yo parecem ter opiniões divididas. Ne-Yo faz a poligamia tão bonita em 2025”, comentou uma fã ao divulgar um vídeo me que o cantor aparece com as três. Já outra não recebeu bem a informação: “Sou conservadora demais para isso”., disse outro.>

Os quatro não moram no mesmo lugar, mas são frequentemente vistos juntos em eventos e em vídeos e fotos nas redes sociais. O cantor é pai de sete filhos, frutos de relacionamentos anteriores.>

Quem é Ne Yo?

Ne-Yo Crédito: Reprodução

Shaffer Chimere Smith, mais conhecido pelo seu nome artístico Ne-Yo, é um cantor de pop/R&B, compositor, produtor, dançarino e ator norte-americano. Ele é um dos maiores astros da música dos anos 2000 e consolidou sua fama com o álbum "In My Own Words", de 2006. >