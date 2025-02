ENQUETE BBB25

Repescagem no BBB? Globoplay indica possível retorno de eliminado; VOTE em quem deseja de volta

O site sugeriu que a dinâmica pode estar de volta no reality deste ano

Na página oficial da Globoplay no Instagram, um vídeo postado deu indícios de uma dinâmica de repescagem no BBB25. Nas imagens, um caderno aparece com algumas palavras anotadas, como "torta na cara" e "Monstro Cadeado", até que a câmera foca na palavra “repescagem”. A frase "Show do Belo" aparece riscada em uma brincadeira indicando que o pedido do público não vai acontecer na edição. >