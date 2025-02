CASO DE JUSTIÇA

Mulher branca faz fertilização in vitro com doador branco e filho nasce negro; erro da clínica foi descoberto

Krystena Murray perdeu custódia do bebê nos EUA e entrou na Justiça nesta terça (18); entenda

Uma situação inusitada aconteceu com uma mulher nos Estados Unidos, Krystena Murray, ao buscar uma clínica de fertilização para dar à luz uma criança. Branca e tendo recebido a doação de esperma de um homem também branco, Krystena pariu uma criança negra e percebeu que algo tinha sido feito errado. As informações são da Associated Press.>