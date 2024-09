SALVADOR

Dupla é presa após realizar assaltos em Jardim Santo Inácio

Dois homens suspeitos de realizar roubos no bairro de Jardim Santo Inácio foram presos na manhã deste sábado (21), em flagrante, na Rua da Indonésia.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC) Gêmeos realizavam rondas no quando foram informados por duas pessoas que haviam acabado de serem assaltadas.

Os policiais realizaram as buscas e localizaram dois homens a bordo de um automóvel, com as mesmas características relatadas pelas vítimas.