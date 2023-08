Ônibus é incendiado no Jardim Santo Inácio

Um ônibus foi incendiado no bairro do Jardim Santo Inácio, na manhã desta sexta-feira (11). O crime aconteceu na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela.



O ato de vandalismo aconteceu antes das 5h. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.



Em entrevista à TV Bahia, uma passageira contou que os dois autores do ataque se passaram por passageiros. "Os dois indivíduos estavam com a gente no ponto. Aí entraram no ônibus, anunciaram o assalto, roubaram três passageiros, e depois tocaram fogo no ônibus. Eles estavam bem vestidos e com uma mochila", relatou. Segundo ela, cerca de 20 pessoas estavam no ônibus.