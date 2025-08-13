COLUNA BRUNO WENDEL

Canibalismo: homem mata amigo e depois come partes do corpo dele; saiba mais

A vítima é um idoso e o autor segue foragido

Bruno Wendel

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:06

Homem é morto e tem partes do corpo comida pelo assassino Crédito: Reprodução

Um crime chocou os moradores da zona rural de Ilhéus, no Extremo Sul do estado. Um idoso foi morto a pauladas na cabeça por um amigo, em circunstância ainda não esclarecida. Em seguida, segundo testemunhas, o autor comeu parte da massa encefálica da vítima.

O corpo de Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi encontrado por vizinhos na manhã desta terça-feira (12), dentro da Fazenda Baixinho. A Polícia Civil esteve no local, mas o autor já havia fugido. Pedro é natural da cidade de Santa Luzia.

Desde ontem, policiais civis e militares percorrem a região, onde há várias fazendas. A Coluna aguarda um posicionamento da Polícia Civil.