Canibalismo: homem mata amigo e depois come partes do corpo dele; saiba mais

A vítima é um idoso e o autor segue foragido

  Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:06

Um crime chocou os moradores da zona rural de Ilhéus, no Extremo Sul do estado. Um idoso foi morto a pauladas na cabeça por um amigo, em circunstância ainda não esclarecida.  Em seguida, segundo testemunhas, o autor comeu parte da massa encefálica da vítima. 

O corpo de Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi encontrado por vizinhos na manhã desta terça-feira (12), dentro da Fazenda Baixinho. A Polícia Civil esteve no local, mas o autor já havia fugido.  Pedro é natural da cidade de Santa Luzia. 

Desde ontem, policiais civis e militares percorrem a região, onde há várias fazendas.  A Coluna aguarda um posicionamento da Polícia Civil. 

