Bolsonaro é declarado inelegível por 8 anos pelo TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, em julgamento com placar de 5 a 2. No início da tarde desta sexta-feira (30), a ministra Cármen Lúcia seguiu o relator, Benedito Gonçalves, a favor da condenação por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, formando a maioria da Corte contra o ex-presidente. Logo em seguida, votaram Kássio Nunes Marques, contra a inegibilidade, e o ministro Alexandre de Moraes, que seguiu o relator. A defesa de Bolsonaro deve recorrer.

Durante seu discurso, a ministra Cármen Lúcia destacou que o que está em análise no julgamento "não é um filme, o que está em apreciação é a cena", em referência à reunião de Bolsonaro com embaixadores realizada no Palácio do Alvorada em julho de 2022. "É aquilo que aconteceu e sobre o qual não se converte nos autos", acrescentou