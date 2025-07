TOMOU FERMENTO?

‘Parece fisiculturista’: filho de Ivete impressiona com foto exibindo músculos; veja

Marcelo Sangalo Cady pratica 5 exercícios físicos para a manter o corpo e compartilha mesmo estilo de vida saudável que o pai, Daniel Cady

Em recente publicação nos stories do Instagram, Marcelinho, como é carinhosamente chamado pelos fãs da artista, o jovem publicou uma foto na academia, mostrando os músculos do bíceps [braço] e chamou a atenção do público.>

“Mas gente, o que está acontecendo com esses adolescentes? Na minha época, eram todos magrelos”, disse outra com emojis de riso. “Agonia com adolescentes que parecem ter 27 anos. Parece que estamos voltando pra década de [19]80”, referenciou outro seguidor no Instagram. “Exalando testos[terona] escreveu um seguidor”.>